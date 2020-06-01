بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص، اليوم الاثنين، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الإقليمي اتجاه طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، بدائرة مركز وادى النطرون، جرى نقلهم لمستشفى وادى النطرون المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكان المستشفى المركزي استقبل كل من: محمود السيد محمد ٢١ سنة، جمعة محمود منسي ٥٥ سنة، محمود جمعه محمود ٤ سنوات، محمود فرج فوزى ٢١ سنةد حسام حسنى شكر ١٥ سنة، محمد صلاح عبدالقادر ١٩ سنة، حسين أحمد محمد ٤١ سنة، صفاء محمد شكر ٣٠ سنة.، مصابين بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وتم إبلاغ الجهات الأمنية.

بالتحري تبين إصابتهم أثناء استقلالهم سيارة "ميكروباص" وانقلابها بالطريق المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.