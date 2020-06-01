سحب 143 رخصة قيادة للسائقين لعدم ارتداء الكمامات بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تكثيف الحملات اليومية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات الطبية ضمن الاجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، حيث تم سحب 143 رخصة قيادة لسائقي السيارات لليوم الثانى على التوالى بكافة الطرق بنطاق المحافظة لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الطبية ومخالفتهم القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة إنتشار الفيروس.

ووجه محافظ المنوفية مدير إدارة مرور المنوفية بتكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق بمراكز ومدن وقرى المحافظة للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامات الطبية وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حفاظاً على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

كما أوضح مدير إدارة مرور المنوفية بأنه تم سحب 86 رخصة قيادة خلال اليوم الأول و143 رخصة خلال اليوم الثانى بإجمالى 229 رخصة مخالفة.

وناشد المحافظ المواطنين وأصحاب السيارات بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة إنتشار الفيروس، مؤكداً على قيام لجان من التفتيش والمتابعة بالمحافظة بالمرور على المواقف لمتابعة تنفيذ القرار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية.