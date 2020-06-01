خبير بيانات: إصابات كورونا في مصر قد تصل لـ100 ألف حالة

قال الدكتور هشام العسكري، مدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات بجامعة تشابمان كاليفورنيا، إن النماذج الإحصائية الافتراضية التي يعلن عنها وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار لمرضى كورونا، ليست غاية، وإنما وسيلة لاطلاع متخذ القرار على حقيقة الوضع للمساهمة في صنع القرار، حتى تكون الدولة أكثر جاهزية للتعامل مع الأزمة، موضحًا أن مصدر بيانات هذه النماذج معلومات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف "العسكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "Ten"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن هذه النماذج يتم وضع نسبة خطأ محتملة بها في جميع دول العالم، كما أن هذه النماذج تعمل على محورين، هما المستقبل القريب والمستقبل البعيد.

وأوضح أن معدل الخطأ خلال الأسبوعين الماضيين في هذه النماذج لا يتعدى 1%، منوهًا بأن إصابات فيروس كورونا في مصر قد تصل لـ100 ألف حالة، بناءً على سلوكيات المواطنين.

وأوضح مدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات بجامعة تشابمان كاليفورنيا ، "علينا أن نتوقع أن هناك ارتفاعًا وزيادة في الإصابات، ولكن هذا لا يستلزم الذعر، وإنما زيادة الوعي واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة الصادرة عن وزارة الصحة، بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والالتزام بمواعيد حظر التجوال"، محذرًا من الاستخفاف بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.