قيادي وفدي بالأقصر ينصح بعدم الاقتراب من منزله بعد إصابته بكورونا

أعلن إمام حباشي، رئيس لجنة حزب الوفد بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، خضوعه للعزل المنزلي، عقب إصابته و6 آخرين من أسرته، بفيروس كورونا المستجد.

وحذر "حباشي"، الأهالي في منشور كتبه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من الاقتراب من منزله قائلا: "الأخوة الأعزاء، نحيط سيادتكم علما خوفا على سلامتكم، وحرصا منا عليكم، عدم الاقتراب من منزلنا والتواصل عبر الهاتف، لوجود حالات مصابة، وبلغ عددهم 6 حالات، ونخضع للعزل المنزلي لحين التماثل للشفاء".

وأكد القيادي الوفدي، أن الإصابة بمرض كورونا ليس عيبًا أو عارًا لإخفائها، وإنما العيب تعريض الآخرين للخطر بعدم الإفصاح عن ذلك، والذي يسبب الإصابة للغير عن طريق الاختلاط بمصابين، لم يفصحوا عن إصابتهم.

وأشار إلى أنه تأكد من تعافي والدته أولًا خلال اليومين الماضيين، التي تبلغ 83 من العمر عامًا، بعودة حاسة الشم لها بصورة ممتازة، واختفاء جميع الأعراض منها، بالإضافة إلى ابنتيه كذلك، وعزلهم في مكان آخر بعيدًا عن المصابين، ورفض خروجهم من المنزل حتى يتعافى آخر شخص، ومن ثم مرور 14 يومًا، للتأكد من تماثلهم تمامًا للشفاء، حرصًا على سلامة الآخرين، وعدم انتقال العدوى لهم.