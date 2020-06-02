التموين: مراقبة تطبيق قرار تنظيم التواجد في المتاجر والأسواق المغلقة

علق أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، على قرارات وزارة التموين، الخاصة بتنظيم العمل في المتاجر والأسواق المغلقة، قائلا: إن الدولة لا تتخذ قرارات إلا لحماية المواطن، سواء المستهلك أو العاملين في الأسواق والمتاجر المختلفة.

وأوضح حسام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن القرار، يعتمد على قوة القانون، ويعتمد أيضًا على وعي المواطن، بدون التعرض للمجازفة.

وأشار حسام، إلى أن القرار ينظم الدخول داخل الأسواق المغلقة "السوبر ماركت"، ويحدد عدد الموجودين بالداخل، مشددًا على أن القرار يتوافق مع قرار رئيس الوزراء بارتداء الكمامات، وفرض غرامات على المخالفين.

وأكد حسام، أن الوزارة ستراقب تنفيذ القرارات عبر 6500 مفتش تموين، يقوموا بـ1200 حملة يوميًا، بالاضافة لمدريات التموين المختلفة، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين والرقابة من الأجهزة المحلية.

ولفت حسام الدين، إلى أن وزارة التموين تمتلك معلومات خاصة بـ60 مليون مواطن، وأنها قد تستخدم هذه البيانات لخدمة المواطنين.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية والمكملة بشكل يومي للتأكد من توافرها، وعدم وجود احتكار في الأسواق أو تخزين غير مبرر.