عاجل.. قوات من الحرس الوطني الأمريكي من 5 ولايات تتجه إلى واشنطن

أفادت قناة "سكاى نيوز عربية"، بوقوع مناوشات بين متظاهرين والشرطة الأمريكية أمام البيت الأبيض.

وأفاد مسؤول كبير في البنتاجون، بأن قوات من الحرس الوطني، تتوجه من 5 ولايات إلى واشنطن.

وقبل قليل، أكد مسؤول كبير في البنتاجون، أن الحرس الوطني ووحدات أمنية أخرى، بانتظار أوامر للانتشار في العاصمة واشنطن.

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي كلمة بعد قليل من حديقة البيت الأبيض حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل

وأفادت قناة "العربية"، بوجود تعزيزات لشرطة مكافحة الشغب في محيط البيت الأبيض.

فيما أفاد التقرير الرسمي للتحقيق، بأن جورج فلويد قتل جراء الضغط على العنق.