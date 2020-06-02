المجمعات الاستهلاكية: تقسيم الرواد وإدخال 4 أفراد بالتوالي منعا للتزاحم

قال حازم محمد عبدالمجيد مدير عام المجمعات الاستهلاكية بالقاهرة، إنَّه طبقًا لقرار وزير التموين، يتم توزيع أرقام على المواطنين قبل السماح لهم بالدخول للمجمعات الاستهلاكية تجنبًا للزحام، موضحًا أنَّه يتم إدخال 4 مواطنين بشكل دوري وبعد إتمامهم لعمية التسوق يتمّ السماح لغيرهم بالدخول.

وأضاف "عبدالمجيد"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "هذا الصباح" والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنَّ المجمعات الاستهلاكية لا تسمح بدخول أي من العملاء دون ارتداء الكمامة، مع الحرص على ارتداء العاملين بالمجمعات للكمامات والجوانتي.

وتابع: "عاملين ليهم شعارات على باب الدخول أنه لازم الدخول بالكمامة"، مشيرًا إلى أنَّ المجمع يوزع الأرقام على العملاء على باب المجمع لعدم إحداث تزاحم بداخل المجمعات الاستهلاكية، ولا يسمح لدخول مواطن إلا بعد خروج آخر.

وأكد أنَّه بات ضروريًا على المواطنين عدم الخروج من منازلهم دون ارتداء الكمامات، وفي حال وصل أحد المواطنين إلى أحدى المجمعات الاستهلاكية دون ارتداء الكمامات يتمّ توجيهه لأقرب صيدلية لشراء الكمامة قبل السماح له بدخول المجمع.

وشدد على أنَّه يتمّ تطهير المجمع بشكل دوري كل ساعة يوميا مع رش مداخل المجمع والسلع الغذائية التي تباع فيه لضمان أعلى قدر من التطهير والتعقيم ولعدم انتشار الفيروس.

واستكمل: "مواعيد العمل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساءً يوميا حتى في أيام الجمعة والعطلات الأسبوعية علشان نكون في خدمة المستهلكين".

واختتم حديثه "احنا موفرين كل السلع الأساسية وخاصة الـ19 سلعة الخاصة بالمنظومة التموينية، وكل السلع الاستراتيجية موجودة في المجمع ومخزون عالي، والمخزون الاستراتيجي للشركة في المخازن العمومية يكفينا شهور قادمة".