6.5 ملايين جنيه في جلسة عرفية لفض نزاع بين قبيلتين بجنوب سيناء

القضاء العرفي من أهم العادات والتقاليد وإرث الأجداد التي تعتمد عليها القبائل البدوية بجنوب سيناء في فض المنازعات بينها، فلا تلجأ هذه القبائل للمحاكم وتعتمد علي القضاء العرفي الذي يعد دستورًا متعارفًا عليه، خاصة أن جميع القبائل أولاد عمومة، لذا تعد الأحكام العرفية قانونًا واجب النفاذ أي كان الحكم.

وفي هذا السياق، عُقدت جلسة عرفية لفض نزاع بين قبيلتي الحويطات والعيادية، في ديوان الشيخ محمد بن سويلم الجبري، بحضور الشيخ فريج أبو سالم شيخ قبيلة الحويطات بجنوب سيناء، طرف أول عن أبناء عمومته، والشيخ ابراهيم أبوعيد العيادي، طرف ثاني عن أبناء عمومته، وبعض عواقل القبيلتين.

وجاء الحكم النهائي خلال الجلسة لفض النزاع بين الطرفين لصالح قبيلة العيادي، وإلزام قبيلة الحويطات بدفع مبلغ ستة ملايين وخمسمائة وأربعون ألف جنيه مصريًا، لقبيلة العيادية.

وقام الشيخ إبراهيم أبوعيد العيادي، بالتنازل عن المبلغ كاملًا لوجوه الحاضرين من قبيلة الحويطات.

وقال الشيخ فريج أبو سالم شيخ قبيلة الحويطات بجنوب سيناء، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إنه بعد سماع حجة الشيخ إبراهيم أبوعيد العيادي، جرى "طلوع العلم شامل الحكم"، أي الحكم لصالح الشيخ إبراهيم العيادي، وهذا الحكم واجب النفاذ ولا يمكن مراجعته، نظرًا لكون الأحكام العرفية هي بمثابة حكم محكمة، ولا يمكن التراجع عنه، وتنفيذه بات حتمي على كلا الطرفين.

وقدم الشيخ فريج أبو سالم شيخ قبيلة الحويطات، الشكر لشيخ قبيلة العيادية، على كرم وتسامح قبيلته.

وقال شيخ قبيلة الحويطات، إنه حين يتنازل أحد أطراف النزاع عن حقه في القضاء العرفي، يعتبر الطرف الثاني هذا التنازل دين وحق، ويسعى لتلبية كافة طلبات القبيلة المتنازلة عن الحكم، في ضوء العرف والعادات والتقاليد المتبعة.