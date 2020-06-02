إزالة 16 عقارا مخالفا بالجيزة.. والمحافظ: لا تهاون

تشهد محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناؤها دون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم اليوم إزالة 16عقارا مخالفا بأحياء الطالبية والهرم والوراق وأبو النمرس وكرداسة في حملات استمرت اليوم على مدار 12 ساعة، مؤكدا على أنه تم اصطحاب المخالفين من خلال الأجهزة الأمنية إلى أقسام الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح محافظ الجيزة أن الأعمال شملت إزالة 5 عقارات مخالفة حتى سطح الأرض تتراوح ارتفاعاتها ما بين 4 إلى 12 دور، وتصل مساحات البعض منهم إلى 1500 متر تم بناؤهم بالمخالفة بمنطقة ترعة الأخلاص بحي الطالبية وإزالة 3 حالات بناء مخالف تتراوح ارتفاعتهم ما بين 3 إلى 5 أدوار بمنطقة المجزر الآلي بحي الهرم.

وأشار إلى أنه تم إزالة 4 عقارات مخالفة تصل ارتفاعاتهم 5 أدوار بمنطقة عاشور أبو خضر بمركز أبو النمرس، لافتا أنه تم إزالة عقار يصل ارتفاعه إلى 9 أدوار بحي الوراق وإزالة 3 عقارات مخالفه بمدينة كرداسة.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكي ينال الأجراء القانوني.