كورونا.. أكثر من 375 ألف حالة وفاة حول العالم

تسبب فيروس كورونا المستجد بأكثر من 375 ألف وفاة في العالم، أكثر من ثلاثة أرباعها في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استنادا الى مصادر رسمية.

وأحصيت 375 ألفا و70 وفاة في العالم (من إجمالي حوالي 63 مليون إصابة) بينها 179 ألفا و51 في أوروبا (2167233 حالة)، القارة الأكثر تضررا بالوباء.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات 105 آلاف و160، تليها بريطانيا 40 ألفا وإيطاليا 33 ألفا و475 والبرازيل 29 ألفا و937 وفرنسا 28 ألفا و833.

كما أعلنت الحكومة المكسيكية أنّ عدد الوفيات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد تخطّى الإثنين عتبة العشرة آلاف وفاة، وأصبحت هي ثاني أكثر دولة في أميركا اللاتينية تضرّراً بالوباء بعد البرازيل (29937 وفاة).

وتتسارع عملية عودة مظاهر الحياة الطبيعية في معظم دول العالم، بعد أشهر من العزل نتيجةً تفشي كورونا المستجد، في حين يواصل الفيروس الانتشار بشكل كبير في أميركا اللاتينية.