وكيل "تعليم دمياط" يأمر مديري الإدارات بالانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس

عقد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية، بحضور عبدالرازق الزيني وكيل المديرية على أن يتم الاجتماع مع باقي المعنيين على عدة مراحل حرصا على السلامة العامة للجميع.

بدأ الاجتماع بالتشديد على تفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء وتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خاصة بدواوين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها والوقوف على مدى استعداد المدارس لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وأكد "عثمان" على مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة الإنتهاء من أعمال صيانة دورات المياه وحنفيات الشرب وسلامة المقاعد والديسكات، والتأكيد على وجود مراوح حائطية باللجان لمواجهة حرارة الجو، موجها بالعمل على توفير الراحة الكاملة للطلاب و رؤساء اللجان والعاملين معهم.

وطالب "وكيل الوزارة" بضرورة الانتهاء من الاستعداد لتشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية للتواصل مع غرفة عمليات ديوان المديرية ، مع تزويد مكتب السيد وكيل الوزارة بصورة طبق الأصل من محضر تشكيل غرفة العمليات.

وتابع وكيل الوزارة قائلا نحن في مرحلة حساسة قد يتغير فيها القرار في أية لحظة طبقا للظروف المحيطة ، لذلك يجب ألا نتعجل في اتخاذ أي قرار أو إجراء وخصوصا إن كان سابقا لأوانه، وعليه يجب التنبيه على مديري المدارس بما يلي " إعلان كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية في مكان مناسب وفي عدة أماكن متباعدة منعا للتزاحم هذا بجانب رفع نتيجة كل مدرسة على الموقع الخاص بها.

كما يمنع منعا باتا أخذ أية مبالغ مالية من أولياء الأمور مقابل الحصول على النتيجة وهذا أمر يتحمل مسئوليته مدير الإدارة التعليمية قبل مدير المدرسة وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدرسة سواء مع العاملين بها أو السادة أولياء الأمور ، حيث أصبحت جميع تلك الإجراءات معلومة للجميع سواء (ارتداء الكمامات ـ التطهير اليومي ـ التباعد بين الجميع)، مع كذلك توفير أماكن انتظار ملائمة ومتباعدة للسادة المترددين على المدرسة وتخصيص أكثر من شباك لتلقي ملفات التقديم في المرحلة التالية منعا للتزاحم كما يمنع منعا باتا بيع ملفات التقديم داخل المدرسة.

وطالب بمراعاة التسهيل على أولياء الأمور بما لا يخالف اللوائح أو القوانين وعدم مطالبة السادة أولياء الأمور بأية مصروفات مالية أو إدارية تحت أي مسمى لم يرد به قرار أو قانون.الالتزام التام بالمواعيد المقررة سواء لتقديم مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والذي سيبدأ في 1/6/2020م وينتهي في 30/6/2020م ، أو التحويل بين المدارس والإدارات والمحافظات والذي سيبدأ في 1/7/2020م وينتهي في 15/8/2020م ، وعدم الاستثناء في أي موعد من المواعيد السابقة إلا بموافقة السيد وكيل الوزارة.

موشدد على تفعيل لجان المتابعة وخطط الموجهين بشكل جاد وواقعي في هذه الفترة بالذات لاحتواء المشكلات التي قد تطرأ في التقديم ومتابعة جدية سير العمل بالمدارس.

وأوصى "وكيل الوزارة" الجميع بإستغلال تلك الفترة في (نقل التعليمات/طرق تطوير العمل/وضع تصور لآليات العمل وفق الظروف المحيطة) وعدم التراخي وسيطرة حالة التكاسل أو اللامبالاة فما نحن فيه الآن ظرف طارئ تمر به كل دول العالم ، المهم أن نتذكر جيدا أننا في دولة تخضع لنظام عمل لابد أن يسير وبطريقة صحيحة.