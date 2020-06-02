"فرحتنا مع بعض أجمل فرحة".. زواج "أحمد ويسرا" من غير فرح ولا معازيم

دون معازيم أو حفل زفاف قرر "أحمد" وعروسه "يسرا" الاحتفال بأجمل ليلة في حياتهما على طريقتهما الخاصة في مدينة كوم أمبو بأسوان، لا سيما في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، "من غير فرح أو ضرر لحد.. فرحتنا مع بعض أجمل فرحة".

"حددنا فرحنا بعد فترة من الخطوبة، لكن جه ظرف صعب بنمر بيه، فكرنا إزاي نسعد نفسنا واللي حوالينا بدون ضرر، اكتفينا بالسيارة الي نقلتنى من بيت أهلي لبيت جوزي، الكل كان فرحان مع إني كان نفسى أعمل فرح كبير"، بهذه الكلمات عبرت "يسرا" عن سعادتها رغم إقامة حفل زفاف.

اكتفيا العروسان بجلسة تصوير أمام منزل العروس لتوثيق أجمل لحظاتهما، ثم انتقلا إلى بيت الزوجية: "أتصورنا واتنقلت من بيت أهلي لبيت جوزي، الناس شاركونا فرحتنا لكن حافظنا عليهم، وحسيت أني عروسة بالفرحة اللي شوفتها في عيون أهلي وأصحابي".

وتقدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بالشكر وأجمل التهاني للعروسين أحمد رفاعي، ويسرا أحمد، لقيامهما بتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعدم إقامة تجمعات أو احتفالات لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".