تشكيل لجان للمرور على 13 مستشفى عزل بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، المرور اليومي والمستمر على 13مستشفى خُصصت لتنفيذ إجراءات عزل وعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك للتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وانتظام حضور الأطقم، وتقديم الخدمة للمواطنين، ومتابعة جاهزية المستشفيات.

وذكر المحافظ أن المرور اليومي يستهدف أيضًا متابعة أعمال التعقيم، والتخلص الآمن من النفايات، واستقبال الحالات والتعامل معها، ومتابعة المخازن والصيدليات، والاطمئنان على المرضى، مشيرًا إلى أنه بصدد تشكيل لجان تتولى عملية المرور.

وقال المحافظ لـ"الوطن"، إنه جرى دعم عدد من المستشفيات بالأجهزة والمستلزمات المطلوبة لضمان تقديم خدمات طبية أفضل لمصابي الفيروس، مضيفًا التنبيه على غرفة العمليات الرئيسية ومركز الأزمات، لمتابعة توافر المستلزمات بشكل لحظي داخل المستشفيات، مع ترشيد الاستهلاك.

وأشار "نورالدين" إلى أنه وجه بتوفير جهاز لقياس حرارة المترددين بعدد من المنشآت والمستشفيات، فضلًا عن استمرار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلي.