اليوم.. وصول 3 رحلات لإعادة 464 عاملا مصريا عالقا بالكويت

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن سعفان تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد أبراهيم لفت فيه أنه من المقرر تسيير 3 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت، على متنها جميعا 464 عاملا.

ومن المقرر أن تصل الرحلة الأولى "320 طيران الجزيزة" إلى مطار القاهرة الساعة الواحدة ظهر اليوم، وعلى متنها 145 عاملا، أما الثانية قيام من الكويت الساعة 13.05 وعلى متنها 145 عاملا أيضا، والثالثة طيران "آأير كايرو" قيام من الكويت 19.00 وعلى متنها 174 عاملا لتصل إلى مطار مرسى علم، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها بالخارج.

بدوره، أشاد السفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت، بالتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية في البلدين، فضلا عن الجهود المبذولة من الجهات المعنية المصرية والكويتية لتسيير الرحلات الجوية بانتظام وما يستلزم ذلك من إجراءات صحية وقائية تتعلق بالفيروس.

كما ثمن التعاون الذي تلقاه السفارة من المسؤولين في وزارتي الخارجية والداخلية بالترتيبات المرتبطة بتسيير رحلات إجلاء العالقين المصريين.

وتابع أنه في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج يتم يوم الجمعة، تسيير رحلة استثنائية للمصريين العالقين في الكويت وعلى متنها 150 مصريا إلى مطار مرسى علم، مشيرا إلى استمرار السفارة في تنظيم رحلات أخرى قريبا.