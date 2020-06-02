مستوطنون يطردون مزارعين فلسطينيين تحت حماية الاحتلال ببيت لحم

طرد مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم، مزارعين فلسطينيين من أراضيهم في قرية "كيسان" شرق بيت لحم، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن مستوطني "ايلي هناحيل"، و"معالي عاموس"، طردوا مزارعين من أراضيهم قي أثناء حراستها بحجة أنه يتطلب منهم الحصول على تصريح خاص للدخول إليها، مشيرا إلى أن المزارعين لا يستطيعون دخولها وسط تهديدات المستوطنين.

وفي سياق متصل، جرف مستوطن يهودي أراضي في تجمع "عرب المليحات" على طريق "المعرجات" شمال غرب مدينة أريحا؛ تمهيدا لإقامة جدار قرب التجمع.

وأوضح أمين سر حركة فتح في "المعرجات" سليمان مليحات، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن مستوطنا مسلحا جرف أراضي بمساحة 350 دونما، على الجهة الشرقية من مدرسة "بدو الكعابنة" الثانوية؛ لإقامة جدار يفصل البؤرة الاستيطانية عن التجمع.

وأضاف مليحات، أن الاحتلال ومستوطنيه يسعون إلى تهجير المواطنين من أراضيهم في التجمعات البدوية، على طريق "المعرجات"، من خلال عمليات هدم "البركسات" والمساكن، وملاحقة رعاة الأغنام؛ لصالح التوسع الاستيطاني.