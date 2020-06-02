مواطنو القرى بالقليوبية أكثر التزاما بارتداء الكمامات حرصا على حياتهم

نفذت الوحدة المحلية بقرية ترسا حملة مكبرة قادها المهندس إيهاب مهدي رمضان، رئيس الوحدة استهدفت سيارات الميكروباص "الأجرة" على خط ترسا وقرقشنده وطريق أجهور الكبرى لتنفيذ قرار اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بارتداء الكمامة سواء لقائدي السيارات أو الركاب واتخاذ كافة الاجرءات القانونية ضد المخالفين.

وفى قرية العمار الكبرى قام صبحى ابراهيم رءيس الوحدة المحلية بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من ارتداء الكمامة لسائقى السيارات الاجره وكذالك المواطنين المستقلين وسائل المواصلات وشدد صبحى على أصحاب المحلات ومقدمى الخدمات للمواطنين بضرورة ارتداء الكمامة كأحد الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا وحفاظاً على سلامتهم.

وفى قرية نامول قامت نجلاء شعبان رئيس الوحده المحليه بمتابعة السيارات الاجرة للتفتيش على المخالفين بعدم ارتداء الكمامات ولاحظ رؤساء الوحدات المحليه التزام كامل من جانب الركاب فيما عدا بعض السائقين كانوا لا يرتدون الكمامات وتم تحرير محضر لهم.