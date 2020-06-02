سعفان للراغبين بالعودة من الإمارات: لا تحجزوا التذاكر قبل تصريح الدخول

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، نصح فيه المقيمين الراغبين في العودة إلى الدولة، بعدم حجز أو شراء تذاكر السفر، أو السفر قبل الحصول على الموافقة على طلب الحصول على تصريح دخول على الدولة.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن سعفان تلقى تقريرا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بأبو ظبي حنان شاهين، أشارت فيه إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، جاء فيه أن "مراجعة الطلب قد يتطلب بعض الوقت، وبعد حصول المتقدم على الموافقة، يمكنه حجز تذاكر السفر وفقًا لتاريخ سفر الفعلي، حيث تعتبر التواريخ المدخلة في الطلب تواريخ افتراضية".

ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الأفراد الذين يحملون إقامات سارية ويرغبون في العودة إلى الإمارات للتسجيل في خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقعها Smartservice.ica.gov.ae.

وخصصت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية هذه الخدمة للمقيمين المتواجدين خارج الدولة وممن لديهم إقامات سارية، وتتيح لهم إمكانية إصدار تصاريح لدخول دولة الإمارات وتسهيل عودتهم بأمان وسلامة في الحالات الطارئة وتعتمد الموافقة على الطلبات على الأوضاع الراهنة.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أعلنت في وقت سابق، إمكانية عودة المقيمين في الإمارات المتواجدين حاليا بالخارج، والذين يحملون إقامات سارية، اعتبارا من الأول من يونيو.

وذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، على موقعها، أن الوثائق والمستندات المطلوبة، للحصول على تصريح الدخول هي صورة من الإقامة (إجباري)، وصورة من جواز السفر (إجباري).

كما حددت 3 متطلبات، يجب توافرها هي أن تكون الإقامة فعالة، وأن يكون المقيم متواجد خارج الدولة في أثناء تقديم الطلب، وإثبات سبب الزيارة خارج الدولة.