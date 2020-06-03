ذهب إلى السويس للعزاء فنقل عدوى كورونا إلى عمارة سكنية

قرر قطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة بالسويس، عزل عمارة سكنية بمنطقة الأمل السكنية بالمحافظة، بعد إصابة خمسة مواطنين من سكان العمارة السكنية بفيروس كورونا.

وكشف التقصي بالصحة، عن أسباب الإصابات بفيروس كورونا بالعمارة السكنية، وتم الكشف أنه بسبب شخص جاء إلى محافظة السويس من محافظة أخرى لتقديم واجب العزاء في وفاة شخص من سكان العمارة السكنية.

وأكد "م .ح" أحد السكان بمنطقة الأمل، أننا علمنا بعزل العمارة السكنية بسبب إصابات فيروس كورونا بين سكانها، وأن ما حدث أنه كان توفي شخص من سكان العمارة وجاء أحد أقاربهم من محافظة أخرى لزيارتهم فنقل عدوى فيروس كورونا للسكان.

وأكد مصدر بمديرية الصحة بالسويس، أنه تبين من التقصى عن الحالات المصابة بكورونا بالعمارة السكنية أن الشخص الذي نقل العدوى حضر الجنازة، وأنه كان يوجد آخرون من الأقارب والسكان بالعمارة السكنية متواجد بالجنازة.

وكانت مديرية الصحة بالسويس، أعلنت أن إجمالي عدد المصابين بالمحافظة بفيروس كورونا وصل عددهم إلى 300 حالة داخل المحافظة.

وتؤكد مديرية الصحة على أهمية الالتزام بالإجراءات التى وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس وهى عدم التواجد بالأماكن المزدحمة وعدم التواجد فى تجمعات واتباع قواعد النظافة العامه من الغسيل المستمر للايدى وآداب العطس والسعال وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهره وعدم النزول الا للضروره القصوى والالتزام بالمسافه الآمنه وهى متر على الاقل وارتداء الكمامه عند النزول لاماكن بها تجمعات مثل اماكن العمل او الاسواق وغيره.