المحافظين: الأحزاب الدينية تمثل خطرا على سلامة المجتمع ويجب حلها

أكد أحمد حنتيش، نائب رئيس حزب المحافظين، أن حل حزب البناء والتنمية جاء بناء على حكم الدستور والقانون اللذان يحظران تأسيس الأحزاب الدينية، أو أي حزب قائم على أساس التمييز سواء كان بسبب النوع أو العقيدة.

وأضاف حنتيش لـ"الوطن"، أنه يجب سرعة النظر في باقي مطالب حل الأحزاب الدينية للحفاظ على سلامة المجتمع ومكونات الدولة لأنها تمثل خطر كبير على الدولة.

وتابع أن تدخل الدين في السياسة مرفوض تماما لأنه على سلامة المجتمع طبقا للدستور والقانون، وحل حزب البناء والتنمية بادرة تستوجب حل جميع الأحزاب التي ثبت تأسيسها على أساس ديني.