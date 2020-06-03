حظك اليوم الأربعاء 3-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يرتبط علم الأبراج بعلم الفلك ارتباطًا وثيقًا، حيث ينقسم إلى 12 برجًا لكل برج صفاته التي يختلف بها عن غيره، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

أورانوس والقمر متنافران في منزلي المال ويطالبك ذلك بمحاولة عمل توازن في حالتك المادية ويجب أن تراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

عطارد في مربع برجك وقد يثير أعصابك، حاول أن تتجنب الجدال وانظر إلى الجانب الإيجابي في الأشخاص.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يطالبك بالحذر وعليك أن تراجع جيدا البنود والشروط الخاصة بشأن شراكة مهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنّب الدخول في مناقشات حادة مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

أورانوس والقمر متنافران في منزلي الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك واعتمد على موهبتك التنظيمية لتنظيم جهودك ووقتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك اليوم بعدم إعلان أخبارك ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان حسن حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك حماسا وإصرارا ويقظة وقد يدفعك ذلك للانطلاق في كل اتجاه.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بالسعادة وبأوقات حلوة تجمعك بمن تحبهم، لا تتردد في التعبير عما بداخلك من مشاعر حب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجمة الأمريكية كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

أورانوس والقمر معاكسان وعليك أن تستدعي خبرات الماضي لإيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر معاكس وقد يسبب لك خلافا وعليك أن تكون أكثر تفهما ومرونة، قم بدورك العائلي حتى وإن كان ضد إرادتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

قد تشعر اليوم بالمتعة لتواجدك مع الأقارب والأخوة وتمضي في طريقك بدون عوائق.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يحمل لك مفاجآت حلوة وانفتاحا اجتماعيا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

أورانوس والقمر متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تتجنب المغامرة والتبذير.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تعتني بأقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، ويوافق تاريخ ميلادها 30 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم تتمتع بالثقة في النفس وتعرف كيف تفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمنحك ذلك كل السحر والتألق والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

أورانوس والقمر متنافران في منزلي الصحة وقد تخفت اليوم طاقتك وعليك أن تأخذ قسطا من الراحة ومن المهم أن تعمل خلف الستار.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك بعدم الحديث عن أخبارك وعن حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان كريم فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل أصدقاء العمل يعدك بأوقات رائعة وقد تساعدك اليوم نصائح المخلصين في الوصول لأهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

المريخ يدعمك في منزل العلاقات ويدفعك نحو التخطيط لحياتك العاطفية وتعطي لها الأولوية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان محمد الشرنوبي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

أورانوس والقمر في وضع معاكس مما يجعلك تميل للابتعاد قليلا، كن مستعدا اليوم للاجتهاد فلا شيء يدرك بدون تعب.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الشمس في منزل الحب تمدك بالطاقة العاطفية وبالقدرة على التأثير فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المذيع أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك وتبهر الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم قد يعدك الفلك بالفرح وقد تشعر بإعجاب البعض وبالسعادة في الأجواء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.