تمهيدا لفتح المساجد.. غلق دورات المياه والتشديد على أعمال النظافة بمطروح

عقد الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح اجتماعا موسعا، اليوم، مع مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام لبحث الخطوات المسبقة والتمهيدية لفتح المساجد في انتظار التوجيهات الوزارية طبقا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال "عبدالبصير"، خلال الاجتماع، اليوم، إن التوجيهات شملت تهيئة المساجد، وإعدادها طبقا للإرشادات الصحية مع تشديد المتابعة، والتشديد على دورية النظافة، وإغلاق دورات المياه وجميع الأنشطة، والاقتصار على الصلاة حال صدور القرار، مع التأكيد على ضرورة حضور المصلى بسجادة خاصة مرتديا الكمامة، مع عدم السماح بالسلام والعناق، وجميع أشكال التواصل الضارة والناقلة للمرض.

وأضاف أن المديرية تعلن الانتهاء من جميع الاستعدادات في انتظار ما تسفر عنه الاجتماعات الوزارية من قرارات للفتح.