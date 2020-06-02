إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 4320 مترا مربعا

أعلن العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، إزالة 11 حالة تعد على أراض زراعية وأراضي الدولة بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وتم التحفظ على أصحاب التعديات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار رئيس مدينة الإسماعيلية، إلى أن الحملة في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإزالة التعديات المقامة على أراضي زراعية وأراضي الدولة وقرار وقف البناء لمدة 6 أشهر وتطبيق القانون على كل من يخالف ذلك ويتم القبض عليه وتحويله للنيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

أشرف على الحملة كل من محمود الصوري نائب رئيس المركز والمدينة وعبد العزيز البعلي رئيس قرية نفيشة وبالتعاون والتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية وقوات الأمن المركزي وقسم شرطة الضواحي و بإرشاد مندوبي مديرية الزراعة.