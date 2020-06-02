دبي تعلن إعادة فتح مراكز التسوق والشركات بشكل كامل غدا

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم، عبر حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، قررت فتح المراكز التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة في الإمارة بنسبة 100 في المئة اعتبارا من غد الأربعاء، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكان المكتب الإعلامي قد أعلن في 29 مايو إعادة فتح 4 شواطئ ومتنزهات رئيسية وبرواز دبي للجمهور، وذلك في إطار الاستئناف التدريجي للحياة الطبيعية في دبي.

وشدد المكتب في بيانه على "وجوب اتباع الإجراءات والإرشادات الوقائية اللازمة، والالتزام بالتدابير التي توفرها البلدية في المواقع لحفظ سلامتكم".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أنه تماشيا مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بكورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، عن إجرائها أكثر من 35 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأوضحت الوزارة: فقد ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 596 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 35788.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين من جنسيات مختلفة وذلك من تداعيات الإصابة بكورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 269 حالة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 388 حالة شفاء جديدة لمصابين بـ"كوفيد-19"، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 18726.