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من داخل مستشفى عزل.. ممرضة تبعث رسالة طمأنة بشأن علاج مصابي كورونا

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محمد عزالدين
10:19 م | الثلاثاء 02 يونيو 2020
الممرضة

الممرضة

واصلت وزارة الصحة والسكان نشر فيديوهات للأطقم الطبية داخل مستشفيات عزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأذاعتها فضائية EXTRA NEWS على شاشتها.

وقالت إحدى الممرضات في الفيديو: "أنا ممرضة عمليات، لكن بعد تحول المستشفى لمستشفى عزل أصبحنا كلنا فريق واحد".

وكشفت أن أصعب ما يواجهونه هو وصول المريض في حالة نفسية سيئة، وقالت: "نحاول أن نهدئ المريض نفسيا، لأن حالته تكون سيئة، وعندما يجد أن الأمر على مايرام، وعلاجه يأتي في موعده، والوضع يتحسن يوميا، يطمئن".

وتابعت: "اتصاحبنا على الحالات وعارفين طلباتهم، بنبقى مستنيين الشيفت يجي عشان نطمن على فلان أو فلان".