فيديو.. الحاجة سميرة تشكر طاقم المستشفى بعد شفائها من كورونا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيديو للحاجة سميرة، وهي مسنة تبلغ من العمر 74 عاما، وهي تقدم الشكر للعاملين في المستشفى بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحاجة سميرة في الفيديو، الذي نشرته القناة، موجهة كلامها لمديرة المستشفى: "أنا دعيت لك دعاء وأنا نازلة لأنك ست محترمة وأنا عايزة تبقى أكتر من مديرة الله أكبر عليكم وربنا يخليكي".

وأضافت: "ربنا يكفيكي شر المرض وربنا يبعده عنك وعنهم ياارب قادر يا كريم لأن ميزلش البني آدم إلا المرض وربنا يبارك لكم".

ووجهت الحاجة سميرة دعواتها لباقي المصابين بالمستشفى: "عقبالكم ياارب وهتطلعوا بالسلامة إن شاء الله كلكم".