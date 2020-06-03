كورونا يدمر حياة طفلين بالسويس.. الأب اختفى والجدة عالقة بالعراق

"توفيت والدتهما بمرض السرطان وتركهما والدهما بسبب فقدان العمل ولم تستطع جدتهما العودة من العراق بسبب كورونا".. مأساة يعيشها طفلان أعمارهما 18 شهرا و6 أشهر فقط، ويقيمان حاليا لدى جيران جدتهم بشارع النيل بحي الأربعين في السويس.

الطفلان " رزان و زياد "، بدأت مأساتهما بوفاة والدتهما الشابة بعد إصابتها بمرض السرطان لتتركهما لزوجها الذي يعمل بمقهى ووالدتها ووالدها العجوز لتبدأ معاناة الصغيرين.

وقالت " ل . م " جارة جدتهما المقيم لديها الأطفال، إن بعد وفاة والدة الأطفال، قام والدهما بتركهما لدى والدة زوجته المتوفاة بعد تركه للعمل بمقهى عقب إغلاق المقاهي بسبب تفشي فيروس كورونا، وأغلق تليفونه ولم يسأل عن الطفلين على الإطلاق.

وأكدت جارة جدتهم: ولم تجد جدة الطفلين بعد وفاة ابنتها أي حلول سوى السفر إلى العراق للعمل خادمة في منزل وتركت الأطفال لدينا، لكي تدبر لهم مصروفاتهما لأنهما يحتاجان الطعام، وكانت ستعود ولكن لم تستطع بسبب وقف الرحلات بعد تفشي فيروس كورونا.

وأضافت السيدة، أن الطفلين حاليا ظروفهما في الحياة صعبة جدا، ووالد أمهما رجل عجوز مقيم داخل منزله، وإلى الآن لم تستطع والدة أمهما العودة من العراق، ونقوم حاليا بمحاولة تدبير مصروفاتهما بسبب احتياجهما للطعام والملابس وغيرة من المستلزمات لطفلين، مؤكدة فشل كل المحاولات للوصول إلى والد الطفلين.