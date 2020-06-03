أسامة أبوالعطا عن إفيهاته في "بـ100 وش": شوفتها على توك توك

تحدث الفنان أسامة أبو العطا والذي شارك في مسلسل "بـ100 وش"، عن مشاركته في المسلسل، وأن هذا لم يكن التعاون الأول بينه وبين كاملة أبو ذكرى وهذه هي المرة الثالثة للتعاون بينهم وأنه تلقى مكالمة من فريق العمل الخاص بها للعرض عليه المشاركة في المسلسل.

وأضاف أبو العطا، خلال حواره مع الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، أن هناك خطوات لتناول أي شخصية بالاداء والخطوة الأولى هي السيناريو الذي يعد دستور العمل "قريت السيناريو كويس ولحسن الحظ كان هناك عدد من الحلقات مكتوب وبالتالي كان هناك مساحة لفهم الدراما الخاصة بالمسلسل كلها واتجاهاتها".

وتابع، "التقيت بكاملة أبو ذكري لفهم ماذا ترى في الشخصية وبعد ذلك بدأت الاستعداد شخصيا، وأن كل ممثل هو مخرج للشخصية التي يمثلها بمعني أن اي ممثل لما بيجي له دور بيغمض ويتخيل الشخصية ماشية في الحياة ازاي، فضلاً عن وجود عدة مصادر للمثل وهي السيناريو ورؤية المخرج وهم أهم شيء لأنه لا يوجد عامل ناجح بدونهم، والمصادر للمثل تكون للمشاهدات والخبرات الحياتية لأن كل إنسان لديه خبرات في الحياة وأيضا الانفعال الداخلي للمثل لأن الشخصية التي تعرض عليه تكون نهمة، جشعة، فجة وأكيد قابلنا في حياتنا شخصيات كهذه".

واستكمل، "إفيه اللي فات بلطي واللي جاي جمبري شوفتها على توك توك وفضلت موجودة في الذاكرة ومعرفش مصدرها إيه وجت معايا إفيه في المسلسل وأن الشخصية اللي كنت بلعبها هو فقير ومش لاقي ياكل فكان الإفيه مناسب وقريب للشخصية"، مشيراً إلى أن "إفيه يا وقعة روبة هو مصطلح ريفي يرجع للريف عندما كانوا يبنون بيوتهم من الطوب اللبن وبيعملوا معجنة عبارة عن طين تعلوه طبقة من المياه تسمي روبة وتحتها طين".