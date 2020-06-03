خبير تدريب للأطباء: كفاكم الحديث عن مؤامرة حول كورونا.. ماذا سنستفيد؟

حذر الدكتور حسن المزين، خبير التدريب والتفكير الذاتي، المواطنين من المبالغة في الحصول على المعلومات بشأن فيروس كورونا لأن الدماغ غير مؤهل لاستقبال الكم الهائل من تلك المعلومات، وبمجرد معرفة فلان مصاب بكورونا يتم تدمير الشخص المصاب والمحيطين نفسيا.

وأضاف "المزين" خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس، ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة CBC، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن المناعة تتأثر بالوضع النفسي، موجها حديثه للأطباء قائلا: "كفاكم الحديث عن أن كورونا فيروس مُصنع أو أنه نتيجة مؤامرة، ومثل هذه الأحاديث خاصة بالنخبة والأوساط السياسية، والشعوب ترغب في رسائل طمأنة"، مؤكدا أن الفيروس أصبح واقع ويجب تغيير التفكير في تناول الأخبار حول الفيروس.

وأشار أن هناك بعض الاسئلة لا تفيد المواطنين مثل "هل الفيروس مصنع أو تأثيره على الكلى أو الأعراض التفصيلية للفيروس"، العقل يربط الامور مع المعتقد الموجود بالداخل.

وأوضح أن الاطفال هو انعكاس للاشعور للأهل ويقرأون الطاقة، لافتا إلى أن الأطفال يمرون بظروف صعبة بسبب فيروس كورونا لأنهم من المفترض أن ينتلقوا، مطالبا الأهالي بمنح طاقة إيجابية للأطفال والتركيز على اللعب والدراسة.