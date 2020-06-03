"مرحلة ما قبل السكر".. إيناس شلتوت توضح إمكانية الإفلات من المرض

تحدثت دكتورة إيناس شلتوت أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بطب القاهرة، عن الأرقام التي تحدد الحالة الصحية، بالنسبة لمرض السكري.

وقالت "شلتوت"، خلال حوارها عبر خاصية "زوم" مع الدكتور خالد منتصر، على صفحته الشخصية بموقع "يوتيوب": "بالنسبة للأشخاص الأصحاء، يكون عندهم سكر الشخص الصائم تحت 100، والسكر العشوائي أو السكر خلال ساعتين بعد الأكل يكون تحت 140".

وأضافت: "في أرقام بعيدة عن كده شوية، الصائم بيبقى فوق 125 والعشوائي أو الفاطر بيبقى أكثر 200 فأكثر".

وتابعت: "وفي مرحلة متوسطة، وهي مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر، ويكون فيها الصائم من أول 100 حتى 125، وبالنسبة لسكر العشوائي أو بعد الأكل بساعتين، يكون من فوق 140 حتى 199، ويكون الشخص مش طبيعي ولكن ليس مصابًا بالسكر، ويكون في مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر، ولكن مع فرض أن هذا الشخص لا يحصل على أي نوع علاج للسكر".

وحول إمكانية إنقاذ الشخص في مرحلة "ما قبل السكر"، قالت، إن الشخص إذا كان مصابًا بالسمنة ويتناول أطعمة فيها كميات كبيرة من السكريات ولا يمارس الرياضة أو يتحرك، فيجب تغيير أسلوب حياته والوصول إلى الوزن المثالي، ومن ثم يمكن منع الإصابة بالمرض أو تأجيل الإصابة بالأمر.

وأردفت: "وُجد أن تخفيض الوزن بمقدار 7% من الوزن المبدئي يستطيع الشخص من خلاله حماية نفسه من الإصابة بمرض السكري لمدة 5 سنوات".

وأشارت، إلى أن النوع من السكر هو استعداد وراثي: "إذا كان أحد الوالدين مصابًا بالسكري أو كليهما معًا، او الأقارب من ناحية الأب أو الأم، كلما زاد عدد المصابين بينهم بالسكر، كان احتمال الإصابة بالسكر كبيرًا، وإذا كان الوالد أو الوالدة مصابة بالسكر، فإن هناك احتمال كبير جدًا بأن يصاب بالسكر".