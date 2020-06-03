مواطن يحكي عن تبرعه بمنزله للعزل الطبي بطاقة 30 سريرا: الأعداد زادت

حكى أحمد الشاذلى، عن تفاصيل تبرعه بمنزل يملكه ليتحول لمقر عزل لمصابي فيروس كورونا بطاقة 30 سريرا.

وقال الشاذلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن الفكرة جاءت له بعدما وجد العبء الكبير الذى وقع على عاتق الدولة المصرية بسبب ارتفاع اعداد مصابى فيروس كورونا المستجد نتيجة عدم وجود ثقافة صحية لدى لبعض المواطنين.

وأضاف: "أنا من قرية طنط الجزيرة مركز طوخ ولما لقيت الاعداد فى زيادة كبيرة بسبب أن الثقافة الصحية تكاد تكون معدومة".

وطالب الشاذلى بضرورة تطبيق الحظر على القرى، موضحاً أن الشعب المصرى طيب ويريد دائماً النصيحة مشيرًا إلى أن القرى كانت قنابل موقوتة بسبب عدم تطبيق الحظر فيها وهى سبب الأرتفاع فى اعداد المصابين.

وتابع:"الحظر لا يطبق فى القرى حتى ولو بنسبة 1%..أنا عايش فى قرية لا تطبق الحظر"، لافتًا إلى أنه عندما وجد أن مصابى كورونا فى قريته أرتفع قرر أن يحول منزله إلى مركز للعزل بطاقة 30 سرير،: "أهلى ليهم حق علينا وأنا عاوز اساعدهم".