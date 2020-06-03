وزير الإعلام: مصر نجحت في إدارة أزمة كورونا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن هناك لجنة طبية تُدير أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" تّضم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الوقاية والصحة، فضلًا عن هيئة الشراء الموحد، والتي تُعد هيئة مهمة للغاية كونها تضمن عدم وجود نقص في أي من المستلزمات الصحية خلال الجائحة، كما تضم هذه اللجنة أيضًا وزارة الإعلام من أجل كشف الحقائق للمواطنين.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، أن اللجنة العليا لإدارة الأزمة تضم اللجنة الطبية بكامل أعضائها، فضلًا عن وزراء التنمية المحلية والدفاع والداخلية من أجل إدارة الموضوع بشكل كامل، ويتم فيها مقارنة أعداد المصابين في المستشفيات الجامعية بالمتواجدين في مستشفيات وزارة الصحة، وتقارن الأوضاع في مصر بالدول الأخرى أيضًا، وتستفيد من تجارب الآخرين في مجابهتهم للجائحة، "من فضل ربنا علينا أننا لم نكن الدولة للأولى لانتشار كورونا".

وأوضح وزير الدولة للإعلام، أن الفيروس غير معلوم حتى الآن، وكل التصريحات التي قيلت عنه غير دقيقة، وما تم الاتفاق الجميع عليه هو أن الكمامة والتباعد ووسائل النظافة الشخصية هي اسلحة مجابهة الفيروس، فيتم أيضًا النظر إلى تجارب الدول الأخرى في مجابهة الفيروس ومعرفة الشيء الجيد الذي قاموا به من أجل تطبيقه والشيء السلبي من أجل البعد عنه، كما أن خطة إدارة الأزمة كانت قائمة على عاملين هما تطويل أمد الأزمة قد المستطاع والمط فيها، وعدد الإصابات الآن بالنسبة لطول مدة وجود الفيروس في مصر يؤكد نجاح اللجنة في إدارة الأزمة، والعامل الثاني هو تدوير عجلة الإنتاج قدر المستطاع.