هيكل يُحذر المستهترين بإجراءات الوقاية: مش هنعرف نحافظ عليكم طول الوقت

حذر أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، المواطنين من عدم اتباع الإجراءات الوقائية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن الحكومة لن تستطيع الحفاظ عليهم طوال الوقت، ويجب أن يتخلوا عن أساليب التهرب من الإجراءات الوقائية، فهناك دول متقدمة ذات اقتصاد قوي قامت بإجراءات الفتح رغم زيادة أعداد الإصابات لديها، "عشان مستحملتش"، موجهًا سؤاله للإعلامي تامر أمين: "هو إحنا اقتصادنا يسمح للحظر لمدة قد إيه"، فمازحه أمين: "والله آخرنا نص ساعة بس".

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، أن عددًا كبيرًا من المواطنين في مصر فقدوا وظائفهم بسبب الحظر وإجراءات كورونا، فهناك أكثر من 3 ملايين موظف كانوا مرتبطين بالعمل في السياحة انهار دخلهم وقل بل أصبح يساوي صفر، كما أن العديد من المواطنين الذين ارتبطت أعمالهم بشؤون الطيران انهار أيضًا أعمالهم، فضلًا عن أصحاب المقاهي والمطاعم والعاملين بهم، وهذا يُعد قطاع كبير جدًا به ملايين المصريين.

وتابع :" الناس عندها أسر، الناس دي لازم ترجع الشغل، الناس اللي مستـأجرين في مولات هيدفعوا أزاي الإيجار وأصحاب المولات هيستحملوهم لحد أمتى"، موضحًا أنه حال ارتداء الجميع الكمامات سيكون حل أفضل من الحظر الجزئي ايضًا، فمن الممكن أن تتخذ اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا عدة قرارات ولكن بسبب استهتار بعض المواطنين تأتي ذلك بنتائج عكسية، "إحنا 100 مليون مواطن، لو قولنا 40 مليون بس اللي بينزلوا الشارع، لو فضلنا نتحايل مليون مرة عليهم يلبسوا الكمامة مش هيلبسوها بس لما فرضنا غرامة الكل التزم بيها".

وحذر وزير الدولة للإعلام، من بعض السلوكيات السيئة للمواطنين، فذكر أن سائق الميكروباص بعضهم الآن يضع 14 كمامه معه دائما، يقوم بتوزيعها على الركاب وأخذها منهم فور وصولهم ثم يعطيهم لـ الـ 14 الآخرين الذين سيعودون معه، فتصبح الكمامة هنا دوراه، "خلوا بالكم الحكومة مش هتقدر تحافظ عليهم طول الوقت".