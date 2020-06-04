إلكترونيا.. خطوات التقدم للالتحاق برياض الأطفال بتعليم القليوبية

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مطلع الشهر الجاري، إجراءات التقدم للالتحاق برياض الأطفال للعام الدراسي 2020/ 2021 إلكترونيا، عبر خدمات الإنترنت في ظل الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

"الوطن" تستعرض خطوات التقديم والشروط الواجبة لإتمام عملية التسجيل بطريقة صحيحة:

يبدأ التسجيل من يوم الاثنين الموافق 1/6/2020 وينتهى يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020.

التقديم من خلال الرابط

https://qalubiaedu.org/apply/ar-apply.php

التسجيل يتم من خلال ولى الأمر فقط.

التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة، حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي في أول أكتوبر 2020 إلكترونيا.

الالتزام بالمربع السكنى لكل مدرسة.. فيما عدا الأطفال الذين لهم أخوة بالمدرسة، وكذلك أبناء العاملين بالمدرسة، دون التقييد بالمربع السكني، ويتم تنسيقهم بنفس الشروط.

الرقم القومى لا يكرر.

الحد الأدنى للتقدم لرياض الأطفال 4 سنوات حتى 5 سنوات 29 يوم 11 شهر، فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومي الذى تم تسجيله.

التقديم مرة واحدة فقط.

يطبع ولي الأمر إخطار التقديم لمراجعة المدرسة بهذا الإخطار.

متابعة ولي الأمر لنتيجة التنسيق بعد الإعلان عن نتيجة التنسيق.

أي مطالبات مالية من ولي الأمر، ممنوعة منعا باتا، تحت اي مسمى، منعا للمساءلة القانونية.