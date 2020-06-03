إصابة مدير المركز الطبي لسكك حديد مصر ونائب رئيس الهيئة بكورونا

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن إصابة الدكتور أحمد إمام رئيس شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر، المسؤولة عن إدارة مستشفيات السكة الحديد بفيروس كورونا، موضحا أنّه أجرى تحليلا وجاءت العينة إيجابية، ودخل في عزل صحي.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنّ المهندس عماد أسعد نائب رئيس هيئة السكة الحديد للخدمات المشتركة، أصيب هو الآخر بفيروس كورونا، وخضع للعزل الصحى المنزلي، وجرى تكليف اللواء محمد غزال نائب رئيس هيئة السكة الحديد للسلامة والمخاطر للقيام بأعماله، ليصل عدد المصابين بين العاملين بالسكة الحديد بالفيروس إلى 6، وحالة وفاة واحدة.

وأوضح المصدر، أنّ الهيئة تواصل العمل على تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا، مؤكدا أنّ الهيئة ألزمت الركاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلالهم القطارات.