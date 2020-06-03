لليوم الثاني.. إزالة 15 عقارا مخالفا حتى سطح الأرض بالجيزة

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم لليوم الثاني على التوالي إزالة 15 عقارا مخالفا بأحياء الهرم وجنوب الجيزة والوراق والطالبية وأبو النمرس وأوسيم وكرداسة في حملات استمرت على مدار اليوم، مؤكدًا على أنه تم اصطحاب المخالفين من خلال الأجهزة الأمنية إلى أقسام الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح محافظ الجيزة أن الأعمال شملت إزالة 4 عقارات مخالفة حتى سطح الأرض تصل ارتفاعاتها إلى 9 أدور وتصل مساحات البعض منهم إلى 400 م تم بناءهم بالمخالفة بمنطقة ترعة الإخلاص بحي الطالبية وإزالة 3 حالات بناء مخالف تتراوح ارتفاعتهم ما بين 3 إلى 6 أدوار بمنطقة المجزر الآلي وبجوار الدائري بحي الهرم.

وأشار إلى إنه تم إزالة 4 عقارات مخالفة تصل ارتفاعاتهم إلى 5 أدوار بمنطقة عاشور أبو خضر بمركز أبو النمرس، لافتا إلى أنه تم إزالة عقار بمنطقة أرض الليبي بحي الوراق وإزالة 2 عقار مخالف بحي جنوب الجيزة وإزالة عقار بطريق الكباش ببشتيل مخالف بأوسيم، وتم إزالة حالتين بناء مخالف بمدينة كرداسة شملت إزالة فيلا مقامة بالمخالفة على مساحة 200 م وقصر مكون من طابقين مقام على مساحة 500م بمنطقة الحاجر بالمنصورية بكفر حكيم بالإضافة إلي إزالة تعديات على مساحة 400 م بمدينة الباويطي بالواحات البحرية وإزالة 5 حالات بناء مخالف وتعديات على أراضي زراعية بالمرازيق على مساحة 369 م بمركز البدرشين وإزالة حالة بناء مخالف بمنطقة برويش بالعياط على مساحة 218 م وإزالة 4 حالات تعديات وبناء مخالف بمركز ومدينة منشاة القناطر على مساحة 12 قيراط وإزالة 3 حالات بناء مخالف بالحوامدية.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكي ينال الإجراء القانوني، ويذكر أن محافظة الجيزة أزالت أيضا 16 عقارا مخالفا أمس في حملاتها التي تنفذها يوميا لردع المخالفين ليصل إجمالي العقارات التي تم إزالتها على مدار يومين 31 عقارا مخالفا.