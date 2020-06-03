في عيد ميلاده.. 3 أفلام سينمائية جمعت مخيون بالنمر الأسود

170 عملا فنيا، بين تلفزيون وسينما ومسرح، كان أولها فيلم "الكرنك" أمام سعاد حسني ونور الشريف، وآخرها مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان، الذي عرض في رمضان 2020، قدمها الفنان عبدالعزيز مخيون، الذي يوافق تاريخ ميلاده اليوم، للدراما.

تعامل مخيون خلال مشواره الفني مع كبار النجوم والمخرجين، سواء بالسينما أو الدراما التلفزيونية أو المسرح، وقدّم أعمالا مهمة نالت إعجاب الجماهير.

ولد مخيون في مثل هذا اليوم 3 يونيو بمحافظة البحيرة، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وفي سبعينيات القرن الماضي بدأ مشواره الفني في المسرح، ثم عمل في السينما، وكانت أول الأفلام التي شارك بها فيلم "الكرنك".

وفي عيد ميلاده تستعرض "الوطن" 3 أفلام سينمائية شارك بها الفنان عبدالعزيز مخيون أمام النجم الراحل أحمد زكي.

إسكندرية ليه - 1979

في ثاني أفلامه السينمائية تعاون الفنان عبد العزيز مخيون مع المخرج العالمي يوسف شاهين في فيلم "إسكندرية ليه" والذي شارك به أيضا الفنان أحمد زكي ، ويعتبر الفيلم هو أول تعاون سينمائي بينهما وكلاهما كان في بداية مشواره الفني.

كان الفيلم الثاني في مسيرة مخيون الفنية بعد الكرنك، والأول له أمام الفنان الراحل أحمد زكي، وأخرجه العالمي الراحل يوسف شاهين، بطولة فريد شوقي، محمود المليجي، نجلاء فتحي، عزت العلايلي، يحيي شاهين، ومحسنة توفيق.

الهروب - 1991

بعد مرور 12 عاما من التعاون الأول، وقف مخيون أمام أحمد زكي مرة أخرى، بعدسة المخرج الراحل عاطف الطيب في فيلم "الهروب".

وجسد الفنان أحمد زكي شخصية الهارب "منتصر"، فيما جسد الفنان عبدالعزيز مخيون شخصية ضابط الشرطة "سالم"، والفيلم قصة وسيناريو وحوار مصطفى محرم.

حسن اللول - 1997

أخر تعاون سينمائي جمع مخيون وزكي كان فيلم "حسن اللول"، إخراج نادر جلال وتأليف صلاح متولى وبشير الديك، وجسد مخيون خلال أحداث الفيلم شخصية مفتش الجمارك "مصطفى" فيما جسد أحمد زكي شخصية المهرب "حسن".