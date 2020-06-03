نائب يتقدم بسؤال للحكومة حول برنامج دعم المشروعات الصغيرة

تقدم النائب نبيل بولس، عضو مجلس النواب، بسؤال لوزيري الصناعة والتجارة والمالية عن برنامج الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أمثال المصانع والورش الصغيرة خاصة التي تمد السوق المصري بمتطلباته من الملابس والأحذية والأدوات المعدنية وغيرها، ودمجمها إلى الاقتصاد الرسمي، في ضوء حزمة المساعدات التي خصصتها الدولة لمواجهة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا.

وقال نبيل، في طلب الإحاطة، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، وحرصها على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وهدف استراتيجي للدولة المصرية.

وتابع:"لذلك نجد أن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أصبحت أكبر محرك لتحقيق التنمية المستدامة"، موضحا أن تجارب الكثير من الدول مثل اليابان والصين والهند تؤكد أن دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد حققت طفرة كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يقدر الاقتصاد غير الرسمي في مصر بنحو 1.8 تريليون جنيه.

وطالب نبيل باستمرار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدمة للشباب وإعطاء مزايا ضريبية وتيسير إجراءات تراخيص تأسيس تلك الشركات لتوفير عناصر الجذب لها، وذلك لدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

وتساءل نبيل عن أسباب عدم تحديد آليات تشجع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ووصع منظومة قوية لدعم هذه المشروعات.