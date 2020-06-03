ارتفاع في درجات الحرارة غدا.. والعظمى تصل إلى 42

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدا ارتفاعا في درجات الحرارة، وأن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مع نزول شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية طقسا لطيفا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد، مع ارتفاع شديد في الحرارة.

ويسود طقس مائل للبرودة، خلال الليل، على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وأن يكون الطقس مائلا للبرودة، وتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسا مائلا للبرودة، وأن يكون هناك نشاط للرياح على خليج السويس، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، في القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19، ومطروح العظمى 25 والصغرى 16، وسوهاج العظمى 42 والصغرى 25، وقنا العظمى 42 والصغرى 26، والاقصر العظمى 42 والصغرى 25، وأسوان العظمى 42 والصغرى 27.