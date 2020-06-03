تحرير 22 مخالفة في حملات على المخابز البلدية بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري والجهات المعنية، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم والأسماك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكاتف الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على المخابز والأسواق، بهدف التأكد من سلامة الأغذية المعروضة حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

وشملت الحملات الوحدة المحلية لقرية أتليدم، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة تموينية، تنوعت ما بين محاضر نقص وزن، وإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، وتوقف عن الإنتاج، وعدم إعطاء بون.