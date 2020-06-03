شاب حول منزله إلى مستشفى عزل لمصابي كورونا: "برد الجميل لأهلي"

قال أحمد الشاذلي، صاحب مبادرة لتحويل منزله لمصابي فيروس كورونا بمدينة طوخ، إن ذلك التبرع يأتي كرد جميل لأهالي قريته والقرى المحيطة، وهو مساهمة منه لتخفيف العبء على الحكومة المصرية التي تجابه فيروس كورونا خلال الفترة الراهنة: "وكمان بساعد بلدي وبحاول أرد الجميل لأهلي".

وأضاف "الشاذلي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "Ten"، أن خدماته قد قرر توجيهها إلى أهالي قريته "طنط الجزيرة" والقرى المجاورة، موضحا أن تصرفه ذلك جاء بعد علمه بعدم استيعاب عددا من المستشفيات للحالات الإيجابية بالفيروس لارتفاع عدد المصابين، حتى قام بتطبيق فكرته فورا.

وأكد أن منزله يقع أمام مركز الشباب، ويسع 30 سريرا وخصصه كمكان لعزل الحالات التي ثبت تحاليلها كإيجابية، مشيرا إلى أنه على اتم الاستعداد على تحمل نفقات علاج المصابين على نفقته الخاصة، حيث أظهر ذلك المرض معدن الشعب المصري الأصيل الذي يقف بجوار بلاده وأهلة جنبا إلى جنب لحين عبور الأزمة.