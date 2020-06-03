شروط وخطوات التقدم بالأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الثانية والأربعين، المقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر 2020، إذ يمكنك التقدم بفيلمك (قصير – طويل – وثائقي) من خلال زيارة الموقع الالكتروني للمهرجان.

خطوات التقديم بمهرجان القاهرة السينمائي

- الدخول على الصفحة الرسمية للمهرجان www.ciff.org.eg.

- اضغط على "تقدم بفيلمك".

- بعد ذلك قم بالتسجيل كمستخدم جديد، إذ يمكنك التسجيل عن طريق الفيسبوك أو جوجل.

- بعد ذلك سيُطلب منك إدخال بعض البيانات الأساسية لاستكمال التسجيل مثل الجنسية والبلد وبلد المواطنة "إن وجدت" وإدخال تاريخ الميلاد وتحديد صورة شخصية، بالإضافة إلى إدخال جهة العمل الخاصة بك والعنوان والبريد الالكتروني ورقم التليفون ثم إدخال سيرتك الذاتية.

- إدخل فيلمك القصير أو الروائي عن طريق الضغط على أي منهما، علمًا بأنّ الموعد النهائي لتقديم الأفلام 1 سبتمبر.

- املأ استمارة تقديم الأفلام بإدخال بعض البيانات مثل اسم الفيلم بالعربية والإنجليزية ولغة الفيلم وبلد الفيلم وتصنيفه وتاريخ أول عرض ونبذة مختصرة عن الفيلم، بالإضافة إلى بعض المعلومات التقنية مثل الـFormat والصوت ومدة الفيلم واللغة.

شروط اشتراك الأفلام في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة

- ألا يكون الفيلم قد عرض فىي المسابقة الرسمية في أي من المهرجانات الخمسة عشر الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF).

- ألا يكون الفيلم قد عرض في مصر قبل عرضه الرسمي في المهرجان.

- أن يكون الفيلم قد تم إنتاجه بعد سبمتبر 2019 .

- أن تزيد مدة عرض الفيلم عن 60 دقيقة.

- ألا يكون الفيلم قد سبق عرضه على أية قناة تليفزيونية أو أرضية أو على اأي موقع من مواقع الإنترنت قبل عرضه الرسمي في المهرجان.

شروط اشتراك الأفلام في مسابقة آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة

- أن يكون الفيلم قد تم إنتاجه بعد سبمتبر 2019 .

- أن تزيد مدة عرض الفيلم عن 60 دقيقة.

- ألا يكون الفيلم قد عرض في مصر قبل عرضه الرسمي في المهرجان.

- ألا يكون الفيلم قد سبق عرضه على أية قناة تليفزيونية أو أرضية أو على أي موقع من مواقع الإنترنت قبل عرضه الرسمي في المهرجان.

شروط اشتراك الأفلام فى مسابقة أسبوع النقاد الدولي للأفلام الطويلة

- أن يكون الفيلم العمل الأول أو الثاني للمخرج.

- أن يكون الفيلم قد تم إنتاجه بعد سبمتبر 2019 .

- أن تزيد مدة عرض الفيلم عن 60 دقيقة.

- ألا يكون الفيلم قد عرض في مصر قبل عرضه الرسمي في المهرجان.

- ألا يكون الفيلم قد سبق عرضه على أية قناة تليفزيونية أو أرضية أو على أي موقع من مواقع الإنترنت قبل عرضه الرسمي في المهرجان.

شروط اشتراك الأفلام فى مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة

- أن يكون الفيلم قد تم إنتاجه بعد سبمتبر 2019 .

- لا تزيد مدة عرض الفيلم عن 30 دقيقة.

- يتم قبول كافة أنواع الفيلم القصير: روائي - تسجيلي - تحريك - تجريبي.

- ألا يكون الفيلم قد عرض في مصر قبل عرضه الرسمي في المهرجان.

- ألا يكون الفيلم قد سبق عرضه على أية قناة تليفزيونية أو أرضية أو على أي موقع من مواقع الإنترنت قبل عرضه الرسمي في المهرجان.

شروط اشتراك الأفلام في أقسام المهرجان الأخرى (خارج المسابقة – عروض خاصة ، البانوراما الدولية)

- أن يكون الفيلم قد تم إنتاجه بعد سبتمبر 2019.

- أن تزيد مدة عرض الفيلم عن 60 دقيقة.

- ألا يكون الفيلم قد عرض في مصر قبل عرضه الرسمى فى المهرجان.

- ألا يكون الفيلم قد سبق عرضه على أية قناة تليفزيونية أو أرضية أو على أي موقع من مواقع الإنترنت قبل عرضه الرسمي في المهرجان.

المتطلبات العامة التى يجب توافرها فى الافلام المقدمة لعرضها على لجنة اختيار الأفلام

- ملء استمارة الاشتراك كاملة على موقع المهرجان ciff.org.eg.

- جميع الأفلام يجب أن تستوفي جميع المعايير الخاصة بالقسم الذي تم تقديمها له كما هو محدد على التوالي.

- يجب على كل الأفلام إرسال رابط لتحميل الفيلم أو نسخة DVD عليها ترجمة باللغة الإنجليزية على عنوان المهرجان (17 شارع قصر النيل – القاهرة – مصر)، على نفقة المشترك، وأن يكتب على الرسالة عنوان الفيلم واسم المخرج باللغة الإنجليزية مع عبارة "من دون قيمة تجارية ولأغراض ثقافية فقط".

- يتم تسليم نسخ الفيلم فى مقر المهرجان بحد أقصى 20 أكتوبر 2020.

- أن تكون نسختي العرض إحداهما DCP، والأخرى Blu-Ray.

- أن تكون نسخة العرض ناطقة بلغة الفيلم الأصلية.

- أن تكون نسخة العرض عليها ترجمة إنجليزية.

- يجب إرسال المواد التالية عن طريق البريد الالكتروني إلى films@ciff.org.eg، وبحد أقصى 20 أكتوبر 2020: (موجز طويل وآخر قصير عن الفيلم - بوستر (ملصق) الفيلم - صور من الفيلم - تعريف صناع الفيلم وقوائم أفلامهم مع صورة شخصية - فريق وطاقم الفيلم - ثلاث دقائق من الفيلم لأغراض الترويج - حوار الفيلم بالإنجليزية).