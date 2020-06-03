ينتج محتوى مسروق.. ضبط إستوديو صوت غير مرخص لتسجيل الأغانى

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال البرمجيات وإستهداف وضبط إستوديوهات الصوت غير المرخصة والقائمين عليها .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم المصنفات قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة إستوديو صوت لتسجيل الأغانى غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، وإستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الإستوديو المشار إليه ، وتبين وجود أحد العاملين بالإستوديو ، وبالتفتيش أمكن ضبط (1) وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتيه مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.