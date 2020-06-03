سوهاج تواجه كورونا بتكثيف حملات الرش والتعقيم

أعلنت محافظ سوهاج عن قيامها بأعمال تطهير وتعقيم للمصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، وذلك خلال الأسبوع الماضي، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة،للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقام مركز ومدينة البلينا بأعمال التطهير للشوارع والمصالح الحكومية مثل هندسة الكهرباء، وهندسة رى البلينا، ومحطة مياه الشرب والصرف الصحي، ومكتب القوى العاملة، والاإدارة الزراعية، وإدارة الطب البيطري، وغيرها من المؤسسات والهيئات الخدمية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بأعمال الرش والتعقيم بالشوارع والمنازل والمصالح الحكومية بقرية ادفا، وتطهير الوحدة الصحية والتموين ونقطة الإسعاف بروافع القصير، ومدرسة المحامدة البحرية والمصالح الحكومية ومبنى الوحدة القروية بأولاد عزاز، كما تم رش وتعقيم بالشوارع والمنازل بقرية جزيرة شندويل، وقرية الكوامل بحري، والهجارسة، وأولاد غريب.