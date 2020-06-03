سوهاج تواجه كورونا بتكثيف حملات الرش والتعقيم
كتب:
خالد الغويط
05:06 م | الأربعاء 03 يونيو 2020
أعلنت محافظ سوهاج عن قيامها بأعمال تطهير وتعقيم للمصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، وذلك خلال الأسبوع الماضي، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة،للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقام مركز ومدينة البلينا بأعمال التطهير للشوارع والمصالح الحكومية مثل هندسة الكهرباء، وهندسة رى البلينا، ومحطة مياه الشرب والصرف الصحي، ومكتب القوى العاملة، والاإدارة الزراعية، وإدارة الطب البيطري، وغيرها من المؤسسات والهيئات الخدمية.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بأعمال الرش والتعقيم بالشوارع والمنازل والمصالح الحكومية بقرية ادفا، وتطهير الوحدة الصحية والتموين ونقطة الإسعاف بروافع القصير، ومدرسة المحامدة البحرية والمصالح الحكومية ومبنى الوحدة القروية بأولاد عزاز، كما تم رش وتعقيم بالشوارع والمنازل بقرية جزيرة شندويل، وقرية الكوامل بحري، والهجارسة، وأولاد غريب.