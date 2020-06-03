تجديد حبس المتهم بقتل زوج شقيقته لخلافات أسرية في البدرشين

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقتل زوج شقيقته، بسبب خلافات أسرية بينهما.

وجاء في تحريات ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، أنّ بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لمأمور مركز البدرشين، يفيد بمقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث، تحت إشراف العقيد أحمد نجم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، وتبين من خلال الفحص أنَّ عاملا قتل زوج شقيقته، لسوء معاملته لها.

وألقي القبض على المتهم، وأُحيل إلى النيابة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم.