"كان بيخوني كل يوم مع ست".. اعترافات المتهمة بقتل زوجها بمعاونة الإبن

"بيضرني كل يوم.. بيخوني كل يوم مع ست.. بيشرب مخدرات.. قتلته.. كان يستاهل الموت".. بهذه الكلمات بدأت السيدة الأربعينية، حديثها عن جريمة قتل زوجها، ودفنه فى المقابر بكرداسة، بمساعدة ابنها وابن شقيق زوجها، أثناء مثولها مع باقى المتهمين أمام قاضى المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة.

حضر المتهمون الثلاث فى حراسة أمنية مشددة، تحت قيادة الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، وتم عرضهم على قاضى المعارضات، لنظر قرار تجديد حبسهم، بتهمة القتل العمد للمجنى عليه "زوج المتهمة الأولى".

وأضافت المتهمة: "أنها دست أقراص مخدرة لزوجها في مشروب (تمر هندي)، قدمته له على الإفطار، في الطابق الذي يقيم به، تناول القتيل المشروب المخدر، وفقد الوعي جزئيا.. انتظر المتهمون الثلاثة حتى أذان العشاء، وصعدوا إلى الطابق الثالث، الذي يمكث به المجني عليه".

وعقب سقوطه مغشيا عليه، أمسك ابن شقيقته السكين، وشق بطنه، ثم ساعد الزوجة في خنقه حتى تأكدا من موته، فأحضر نجله (ابن القتيل) ملاءة وحبال كانت جهزتها والدته، ولفوا جثة المجني عليه، وربطوها بالحبال من مناطق الرقبة واليدين والرجلين، ثم حملوها في تروسيكل، وتوجهوا به لمقابر أبو رواش، حيث كسروا قفل أحد الأحواش، وألقوا بالجثة وفروا هاربين.

أكد ابن القتيل وابن شقيقته، ما جاء على لسان المتهمة الأولى، وأصدرت المحكمة قرارا بحبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ونسبت إليهم تهمة القتل العمد، ولاتزال التحقيقات مستمرة.. وعقب ذلك، تم إعادتهم مرة أخرى وسط حراسة أمنية مشددة إلى محبسهم.

وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من كشف غموض الجريمة بعد مرور 7 أيام من جريمة كرداسة، حيث كشفت جهات التحقيق، التفاصيل التي انتهت بمقتل تاجر قماش على يد زوجته وابنه وابن شقيقته، ودفته في مقابر أبو رواش بمحافظة الجيزة.

وتوصلت التحقيقات، إلى أن الزوجة هي "العقل المدبر للجريمة"، لسوء معاملة الزوج لها، وتعديه عليها بالضرب باستمرار، فقررت التخلص منه، حيث بدأت منذ قرابة أسبوعين، في وضع خطة لقتل المجني عليه، بالاتفاق مع ابنها.

واتفق الاثنان على أنهما لم يتمكنا من قتل المجني عليه بمفردهما، نظرا لضخامة جسده، فتوجهت الزوجة إلى نجل شقيقة القتيل، وأقنعته بمعاونتهما في قتله مقابل حصوله على 300 ألف جنيه بعد تنفيذ الجريمة، حيث يمتلك الزوج منزلا متعدد الطوابق كان عرضه للبيع، وحصل على عرض بـ800 ألف جنيه، لكنه رفض لرغبته في الحصول على مليون جنيه.

ومن هنا تخمرت في ذهن الزوجة فكرة بيع المنزل بـ800 ألف جنيه، يتقاضى منها المتهم الثالث 300 ألف جنيه، وتحصل هي وأبنائها على نصف مليون جنيه، وبالفعل اتفق الأطراف الثلاثة على مخططهم.