استشاري أمراض صدر: إصابات كورونا أكبر من المعلن "مفيهاش العلاج المنزلي"

قال الدكتور محمود عبدالمجيد، استشاري الأمراض الصدرية، ومدير مستشفى صدر العباسية الأسبق، إن أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا في تزايد، والجميع يشعر بهذه الزيادة، لافتاً إلى أن الأرقام التي تسجلها وزراة الصحة، للمرضى داخل المستشفيات فقط، وليس من بينهم المرضى الذين يعالجون في المنزل دون إجراء المسحة، حيث يعاملون كمرضى بمجرد ظهور الأعراض في الجهاز التنفسي وعمل أشعة مقطعية، ولا يجري احتسابه لأنه يعالج في المنزل.

وأضاف "عبدالمجيد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أعداد المصابين بكورونا أكبر من المعلنة بكثير، ويكفينا من ذلك الإحصاء التقريبي الذي أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأوضح فيه أن الأعداد حوالي 118 إصابة تقريباً، خاصة أننا حاليا لا نعتمد بشكل كبير على عدد المسحات ونعتمد على ما نراه من أعراض على المرضى.

وأشار إلى أنه عند نزول المواطن للعمل، عليه اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامة، وغسل اليدين بالماء والصابون جيداً، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.