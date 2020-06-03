وزير الدفاع الأمريكي: لا أؤيد استخدام القوة في مواجهة المظاهرات

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن قوات الجيش التي استقدمت إلى واشنطن ستعود إلى قواعدها، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قال في وقت سابق، اليوم، اليوم، إنه لا يؤيد استخدام القوة العسكرية في مواجهة المظاهرات التي اندلعت في بلاده بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأضاف إسبر في إيجاز صحفي في مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": "ينبغي استخدام خيار القوة العسكرية في إنفاذ القانون فقط كملاذ أخير وفي أكثر الحالات إلحاحا وخطورة".

وأوضح إسبر، أن الوضع حاليا لا يستدعي اللجوء إلى هذا الخيار مؤكدا "أنا لا أؤيد اللجوء إلى قانون الانتفاضة (1807)" الذي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول الاثنين باللجوء إلى استخدامه وهو قانون يسمح بنشر الجيش في المدن الأمريكية لوضع حد للمظاهرات العنيفة المستمرة منذ أكثر من أسبوع".

إسبر يصف مقتل فلويد بالجريمة المروعة

ووصف إسبر مقتل فلويد على يد شرطي في مدينة (مينيابوليس) بأنه "جريمة مروعة"، مشيرا إلى أن الضباط الذين كانوا موجودين في الموقع في ذلك اليوم "يجب محاسبتهم".

وأضاف إسبر، "إنها مأساة رأيناها تتكرر مرات عديدة"، مشددا على أن "العنصرية حقيقية في أمريكا وعلينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا للتعرف عليها ومواجهتها والقضاء عليها".

وفي سياق متصل، قال مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة جوناثان هوفمان في تصريح صحفي إن "البنتاجون"، قامت بزيادة "متواضعة" في مستوى قوة الحماية في منطقة واشنطن العاصمة.

من جانبه، كشف رئيس مكتب الحرس الوطني جوزيف لينجيل عن نشر "أكثر من 67 ألفا" من عناصر الحرس الوطني في مختلف أنحاء البلاد، واصفا الإجراء بأنه "أكبر استجابة محلية منذ إعصار كاترينا(2005)".

وأوضح لينجيل، أن "أكثر من 42 ألفا" من العناصر لا يزالون فاعلين ضمن جهود الاستجابة لجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، بينما ينشط أكثر من "18 ألفا الآن في 29 ولاية ومقاطعة كولومبيا (التي تضم واشنطن العاصمة) لمساعدة سلطات إنفاذ القانون".

وأشار لينجيل، إلى تسجيل "انخفاض في العنف"، ليلة أمس الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد، مستدركا "ولكن بشكل عام رأينا مستويات متواصلة أو حتى متزايدة من الاحتجاجات".

وأوضح لينجيل، أن عدد عناصر الحرس الوطني الأمريكي التي سيتم نشرها لمساعدة السلطات المحلية في حفظ الأمن "لا يزال في ازدياد"، مضيفا أن "الحرس الوطني في العاصمة منخرط للغاية في دعم الشرطة المحلية في منطقة العاصمة" إذ تم نشر ما يقرب من 1300 عنصر من الحرس الوطني حتى الآن.

وتوقع لينجيل، "أن يبدأ اليوم نشر ما يقرب من 1500 عنصر إضافي من ولايات أخرى لتعزيز منطقة تواجد الحرس الوطني في منطقة كولومبيا".

وبعد أسبوع من الاضطرابات العنيفة المتزايدة في الولايات المتحدة ساد الهدوء إلى حد كبير مساء أمس الثلاثاء وبدا أن الاشتباكات العنيفة بين عناصر الشرطة والمتظاهرين قد خفت ولم تكن هناك سوى تقارير متفرقة عن أعمال نهب وفوضى في جميع أنحاء البلاد.

ومع ذلك ساد التوتر في المدن الكبرى حيث خرق عشرات الآلاف من المتظاهرين حظر التجوال تنديدا بمقتل فلويد منذ نحو أسبوعين في مدينة مينابوليس في ولاية مينيسوتا بعدما جثا شرطي على رقبته إلى أن توفي وهي حادثة موثقة بمقاطع فيديو ومنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.