تنفيذ 12 قرار إزالة وتعدي على أملاك الدولة بحي الشرق في بورسعيد

أسفرت الحملة المكبرة لحي الشرق ببورسعيد عن تنفيذ 12 قرار إزالة على أملاك الدولة وذلك ضمن الحملات المستمرة بالمحافظة، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

كان العميد نعمان علي، رئيس حي الشرق قاد حملة مكبرة علي المخالفين والمتعدين علي أراضى وأملاك الدولة حيث تم تنفيذا ٦ قرارات متنوعة، وقرارين "تنظيم" و٤ تعدى على أملاك الدولة وتم إزالة المخالفات و تحرير محاضر لهم بالإشتراك مع قسم شرطة الشرق وأكد رئيس الحى إن جهود الحى مستمرة لإزالة جميع التعديات واسترداد أراضى وأملاك الدولة وذلك بناءاً على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.