تطبيق الإجراءات.. أسباب جعلت مطروح من المحافظات الأقل إصابة بكورونا

منذ اللحظة الأولى لبدء انتشار فيروس كورونا، بادرت محافظة مطروح باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ما ساهم فى حماية مطروح من الفيروس وقلة انتشاره.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أن مطروح ضمن 3 محافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وهى محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وتنشر "الوطن"، الأسباب الحقيقية التى أدت إلى انخفاض نسبة الإصابة بفريوس كورونا فى مطروح، ووضعها ضمن الثلاث محافظات الأقل إصابة على مستوى الجمهورية.

- رش الشوارع الرئيسية فى المدن الثمانية بنطاق مطروح بالمواد المكافحة للعدوى.

- تعقيم المنشآت الحكومية من الداخل والخارج للوقاية من كورونا.

- وضع خطة نظافة فى الأحياء والشوارع بجميع مدن مطروح.

- منع التجمعات على الشواطىء والكورنيش وتطبيق قرارات مجلس الوزراء.

- المسح الحرارى لجميع القادمين لمطروح من المداخل الرئيسية للمحافظة من خلال الطب الوقائى ببوابة مدينة الحمام شرقا وبوابة 15 بمطروح غربا وطريق سيوة جنوبا ومحطة قطارات مطروح.

- الالتزام بتطبيق مواعيد الحظر للمحلات التجارية والمواطنين.

- إرتداء الموظفين للكمامات فى المصالح الحكومية بدءا من أول يونيو.

- عزل الموظفين العائدين من أجازات العيد من خارج مطروح فى منازلهم لمدة أسبوع.

- متابعة المستشفيات المخصصة للحالات المشتبة بها بفيروس كورونا بشكل يومى من جانب محافظ مطروح وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة.