الباز: بدأت كتابة مذكراتي في المنزل.. ويجب على البشرية استيعاب الدرس

أكد الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء، أن الوصول إلى لقاح لعلاج كورونا في الوقت الحالي صعب، بسبب غموض تكوين الفيروس، مشيرا إلى أن رحلة البحث عن علاج لكورونا، تتطلب وقت طويل، لأن الفيروس صغير ودقيق.

ووصف الباز خلال مداخلة عبر "سكايب" من واشنطن مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، الحديث عن قيام دولة بتخليق الفيروس بأنه تضييع وقت، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا في ظروف انتشار فيروس كورونا، يذكره بانتشار الكوليرا، لافتًا أنه حضر ذلك في طفولته.

وأوضح الباز، أن ما يحدث حاليا هو درس للبشرية، بأننا يجب أن نستعد جيدا لنواجه أى شيء، ويجب عليها أن تعي الدرس جيدًا، بأن العلم والعلماء في المرتبة الأولى.

وأعرب العالم المصري، عن سعادته بإجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا في الوقت ذاته على سعادته بالتزام نسبة كبيرة من المواطنين بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن في الولايات المتخدة الأمريكية، لا يوجد التزام من المواطنين بالاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وشدد على أن التعايش مع فيروس كورونا، لابد أن يتم بهدوء وتدريجيًا، ولابد أن نتعايش خطوة بخطوة.

وكشف الدكتور فاروق الباز، أنه يعمل على إعداد مذاكراته التى تلخص رحلة العلم والحياة، موضحا أن كورونا منحته وقتا لإعداد كتاب علمي جديد، بسبب بقائه الدائم في المنزل، لافتًا أنه أطلق على مذكراته "أبوللو وأنا"، ويكتبها باللغة الإنجليزية أولا.